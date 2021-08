Mons. Marini vescovo a Tortona, il papa premia il suo cerimoniere

Genovese, dal 2007 era maestro delle celebrazioni liturgiche in Vaticano

di Luca Di Francescantonio

Una presenza silenziosa, discreta. Quasi un angelo custode. Che aggiusta la papalina quando serve. O interviene prontamente: se anche il papa inciampa, lo rialza. E' stata l'ombra indispensabile di due pontefici, per cinque anni con Ratzinger, altri otto con Bergoglio. Fu lui a pronunciare l'erga omnes nell'ultimo conclave. Papa Francesco ha nominato mons. Guido Marini nuovo vescovo di Tortona.



Nel video un suo ritratto e l'intervista in cui ripercorre gli anni in Vaticano.