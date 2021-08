Traghetti, la procura indaga sulle certificazioni

Dopo il caso Excellent, aperto un fascicolo per fare luce su controlli e certificazioni rilasciate alle compagnie di navigazione

di Oscar Puntel

L'indagine è stata affidata dalla Procura agli uomini della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Nel mirino il modus operandi per il rilascio delle certificazioni  alle compagnie di navigazione da parte di enti privati. Il sostituto procuratore Walter Cotugno intende appurare, anche alla luce di incidenti del passato, se i controlli siano effettuati in modo accurato o se eventuali anomalie riscontrate vengano volutamente omesse. Al vaglio degli inquirenti documenti e carte sequestrate sulle navi. 

Intanto si sblocca il caso Excellent: il traghetto di Grandi Navi Veloci, fermo da tre giorni per anomalie tecniche riscontrate durante un controllo della Capitaneria di Porto, ha lasciato lo scalo genovese.