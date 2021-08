Riaperta , dopo 4 ore, la linea tra Savona ed il Ponente

A Ponente linea bloccata per 4 ore dopo lo scontro tra un treno ed un furgone avvenuto a Loano. Nessun ferito nell'incidente

E' ripresa alle 22.20 la circolazione ferroviaria bloccata per l'incidente avvenuto a Loano tra un furgone ed il treno regionale 12275.

Poco prima delle 18 un furgone è rimasto bloccato in mezzo al passaggio a livello, le sbarre erano chiuse, ed è stato travolto dal treno. Il conducente del furgone è riuscito a mettersi in salvo. Nessun ferito tra il centinaio di passeggeri che sono stati fatti scendere e hanno proseguito il viaggio a bordo di autobus.

Il treno era partito alle 16 e 28 da Ventimiglia diretto a Savona. La linea, che in questo tratto è a binario unico, è rimasta bloccata tra Savona ed il Ponente per consentire i rilievi, poi per rimuovere il convoglio danneggiato nello scontro. Durante le operazioni Trenitalia ha predisposto servizi sostitutivi.



Nel servizio di Oscar Puntel la testimonianza dell'autista del furgone e dei passeggeri