Loggia di Banchi, un tesoro archeologico nascosto

Una testimonianza preziosa di come la zona di Banchi attraverso i secoli abbia svolto il fondamentale ruolo di crocevia strategico tra il porto e la città

I tecnici della Soprintendenza e del Comune di Genova hanno svolto un sopralluogo presso la Loggia di Banchi dove, grazie ai lavori di realizzazione del Museo della Città è stato possibile portare alla luce un intero settore dell’originario insediamento medievale. Erano presenti anche la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, Manuela Salvitti, l’assessore comunale alle politiche culturali Barbara Grosso e l’assessore alla cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo. I rinvenimenti rappresentano una testimonianza preziosa di come la zona di Banchi attraverso i secoli abbia svolto il fondamentale ruolo di crocevia strategico tra il porto e la città. Strade e interi edifici, coperti nel 1595 con la costruzione della grande Loggia dei Banchi, sono emersi dagli scavi e sono un’eccezionale ed intatta testimonianza della grande Genova tardo cinquecentesca. La storia di questi edifici è leggibile nella sovrapposizione delle loro murature a partire dal XII-XIII secolo, mentre al di sotto di esse sono emersi i primi livelli di epoca romana, ricchissimi di frammenti di anfore provenienti dalle navi che attraccavano in porto.