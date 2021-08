A Imperia tutti in strada per la notte bianca

Un successo la serata "versione Covid" fra green pass, controlli e divieti di vendita di bevande in bottiglie

di Mariangela Bisanti

Musica dal vivo, luci, artisti di strada, funamboli.

Puntuale ieri sera è iniziata la Notte Bianca di Imperia. Una serata "versione Covid" fra green pass, controlli e divieti di vendita di bevande in bottiglie o contenitori di vetro.



Grande partecipazione per questa 14ma edizione, organizzata dal CIV di Porto Maurizio, in collaborazione con il Comune: negozi aperti, mercatini di prodotti artigianali del territorio, visite guidate alla basilica ma soprattutto tanta musica per le vie del centro storico e per tutti i gusti