Piano scuola, presenza al 100% ma ingressi scaglionati

Presentati i primi paletti per il prossimo anno scolastico nelle scuole genovesi

di Alberto Viazzi

Lezioni in presenza al 100% e ingressi scaglionati. Stabilite le prime regole per il prossimo anno scolastico nella Provincia di Genova. Il 40% degli alunni entrerà a scuola tra le h. 7,45 e le h. 8; il restante 60% tra le h. 8,45 e le h. 9. La fine delle lezioni sarà al più tardi alle 16. Gli orari differenziati sono stati adottati per consentire l'organizzazione del trasporto pubblico, visto che i mezzi potranno circolare con capienza limitata all'80%. Il provvedimento potrebbe essere adottato nei prossimi giorni anche dalle altre tre province, dove però ci sono contesti di minore affollamento. Giovedì 2 settembre la Liguria, come tutte le altre regioni, dovrà presentare il piano dei trasporti al Governo. In merito ai costi aggiuntivi per il trasporto, il finanziamento di 25 milioni circa dato dal Governo alla Liguria coprirà tutto il 2021 -ha affermato l'Assessore regionale ai Trasporti Giovanni Berrino-. Anche i treni potranno circolare solo con l'80% dei passeggeri, ma entreranno in funzione convogli più lunghi -ha precisato Berrino-, capaci di soddisfare il fabbisogno.