Imperia, picco di contagi ma non di ricoveri

Una media di 130 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti

di Lucia Pescio

47 nuovi positivi nella giornata di ieri e una media di 130 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti. Cosi la provincia di Imperia registra da giorni il picco di contagi a livello regionale . Nessun ospedale provinciale trasformato in presidio covid, "Per ora al Borea di Sanremo non ce n'è bisogno, il sistema regge" conferma il direttore generale di Asl 1 Silvio Falco.

Una ventina attualmente i ricoveri, ( -2 rispetto a ieri) due i pazienti in terapia intensiva. Al momento la popolazione imperiese e' vaccinata al 56% con doppia dose ma la fascia più fragile, gli over 70, sfiora l'85%. Stasera open night al Palasalute di Imperia per vaccinarsi senza prenotazione.