"Ridurre drasticamente i consumi d'acqua"

Lettera di Rivieracqua ai sindaci. Turisti e caldo: rubinetti più aperti del 30%. Serve una stretta o si rischia il razionamento

di Lucia Pescio

I rubinetti dovranno cominciare a chiudersi in buona parte dell'imperiese e in alcuni comuni del savonese. L'avviso di Rivieracqua è arrivato a 17 sindaci dell'estremo Ponente. Servono misure urgenti per evitare sprechi e per questo delle ordinanze dovranno essere emesse a stretto giro dalle amministrazioni.

165mila utenze fino alla fine di agosto potranno usare l'acqua solo per scopi essenziali. Se non basterà il rischio è un vero e proprio razionamento.