Radioamatori sotto la Lanterna

Sotto il faro di Genova il 24/o Lighthouse weekend, appuntamento internazionale degli appassionati di onde corte

di Gerogina Zapparoli

Attraverso le onde corte si mettono in contatto con altri appassionati. Qui alla Lanterna di Genova è in corso il 24/o Lighthouse weekend, appuntamento internazionale dei radioamatori. L'idea è venuta 27 anni fa a John Forsyth in Scozia per ricordare il ruolo dei radio fari.

Per poter trasmettere intorno al faro hanno montato diversi tipi di antenne. Non solo voce, in funzione c'è anche il telegrafo. Sui registri annotano i contatti stabiliti. Questa mattina soprattutto con Francia, Germania e Olanda. Nel pomeriggio, al mutare delle condizioni atmosferiche, si potranno raggiungere altre parti del mondo.





Nel video Carlo Paroldi, presidente genovese Associazione radioamatori italiani e Issey Sandei radioamatore