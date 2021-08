La protesta contro la costruzione della diga Perfigli

Lunedì scorso sono arrivate le prime ruspe sul cantiere per il progetto contestato dalle associazioni del territorio

di Pietro Adami

Le ruspe hanno colto tutti di sorpresa. Le prime sono arrivate sul cantiere lunedì scorso, nel cuore dell'estate. Così i residenti hanno scoperto l'inizio dei lavori per la costruzione della Diga Perfigli, la grande opera pensata per contenere le piene dell'Entella, dividendo in due la piana agricola tra Chiavari e Lavagna. Un'opera fortemente contestata da cittadini del territorio e associazioni, tanto è stata organizzata una protesta per dire no a un progetto giudicato troppo invasivo per il territorio. I lavori, vinti in appalto dalla Tmg di Sondrio, dureranno almeno due anni per un importo di oltre 5 milioni di euro: il segiun, terrapieno di epoca napoleonica, sarà così inglobato dalla nuova diga, che spezzerà in due la piana, con difficoltà per chi deve coltivare i terreni su entrambi i lati. Cittadini e associazioni promettono battaglia.



Nel video Massimo Maugeri di Legambiente e Marco Branchetti, Associazione del Bandolo di Chiavari.