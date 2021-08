L'Alessandria per il debutto di D'Aversa

La Samp affronta il primo impegno ufficiale della stagione

di Alberto Viazzi

Ora tocca ai blucerchiati: dopo Genoa e Spezia, anche la Samp affronta il primo impegno ufficiale della nuova stagione, la sfida di Coppa Italia con l'Alessandria, neo promossa in serie B. Una partita da dentro o fuori, che presenta qualche insidia, visto che i grigi vorranno ben figurare. L'allenatore Roberto D'Aversa può contare su gran parte della rosa: tra i convocati, mancano tre difensori: Tonelli, Rocha e Yoshida: in particolare, il giapponese da poco è rientrato dalle Olimpiadi di Tokyo. Non ci sarà Adrien SIlva, squalificato in Coppa Italia. Anche la Samp potrà riassaggiare dopo un anno e mezzo la presenza del pubblico, sia pure ridotta: al massimo potranno entrare 5000 spettatori, muniti di certificato verde.



Nel video Roberto D'Aversa, allenatore Sampdoria