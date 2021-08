Ministra Bonetti: "Il primo G20 della storia dedicato alle donne"

A villa Durazzo la serata di Gala, domani il summit al Miramare

di Federica Cimignoli

Domani al via a San Margherita Ligure il G20 delle donne, il primo della storia. "Un segnale importante per tutte le donne- ha dichiarato la Ministra alle Pari Opportunità Elena Bonetti. Per l'evento predisposto un piano sicurezza efficace ma discreto per non danneggiare il turismo in questa fine di agosto.



Nel video le interviste alla Ministra Elena Bonetti, al prefetto di Genova Renato Franceschelli, all'Amministratore Progetto Santa Margherita Alberto Cappato