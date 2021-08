La solidarietà dei sanremesi

Tanti doni alle famiglie afghane ospitate dalla Croce Rossa, Abiti nuovi e giocattoli, ma anche firme, dediche e disegni

di Lucia Pescio

Un via vai di persone nella sede delle Croce Rossa..Sono gli abitanti di Sanremo che portano doni alle 40 famiglie afgane ospitate nella base militare. Servono abiti nuovi, giocattoli, prodotti per l'igiene personale e per le pulizia, ma anche valigie e riduttori per prese. Molti lasciano insieme al dono un pensiero o una dedica.