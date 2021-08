A Cogoleto, un paradiso per l'outdoor

Non solo mare. Gli sport all'area aperta chiave per rilanciare l'entroterra

di Simone Gorla

Un anello di 20 km da percorrere a piedi o in mountain bike. Una delle idee alternative nate a Cogoleto per chi in vacanza non si accontenta della spiaggia. A promuoverle da aprile c'è anche l'associazione Cogoleto Outdoor, nata da un gruppo di amici.



Nel video Giorgio Fracchia e Daniele Causa, presidente e vicepresidente dell'associazione