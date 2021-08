Nessun tampone gratuito agli insegnanti no vax

Il Ministero all'Istruzione chiarisce: i tamponi gratuiti sono previsti solo per chi non può vaccinarsi per ragioni cliniche

di Marco Gervino

Il Ministero dell'istruzione chiarisce il senso dell'accordo con le principali organizzazioni sindacali e nega quanto emerso in mattinata vale a dire la disponibilità di tamponi gratuiti per gli insegnanti no vax. I test, specifica una nota ministeriale, saranno offerti solo a quanti per ragioni cliniche non possono vaccinarsi.

In Liguria intanto nella giornata di oggi sono 186 i nuovi positivi su quasi 8000 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi. Stabili i dati dagli ospedali con 78 pazienti in area medica e 12 in terapia intensiva.

Oggi complice il ferragosto solo 42 vaccini all'Open day