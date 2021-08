Terzo valico, si decide in settimana

300 lavoratori in cassa integrazione. Si cerca un accordo per scongiurare lo stop.

di Pietro Adami

Sarà convocato non prima di mercoledì un vertice a Roma per trovare un'intesa, dopo che oltre trecento lavoratori sono stati messi in cassa integrazione. Uno stop di 13 settimane deciso dal Ctg (Consorzio tunnel Giovi) sui lotti di Cravasco sul lato ligure e Castagnola su quello piemontese. Tocca ora al commissario del Terzo Valico, Calogero Mauceri, sbrogliare la matassa, mentre si teme l'ennesimo ritardo nella realizzazione dell'opera che collegherà Mediterraneo e Mare del Nord.



Nel video interviste ai Segretari Generali Liguria Federico Pezzoli (Fillea CGIL), Mirko Trapasso (Feneal UIL) e Liguria Andrea Tafaria (Filca CISL)