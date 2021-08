Test salivari, scoppia il caso del green pass senza validità

Il governo non li riconosce, ma nel sistema informatico ministeriale sono contempati. La denuncia di un farmacista savonese

di Marco Gervino

I test salivari non sono validi per ottenere il green pass: lo conferma il Governo sulla pagina web informativa. Eppure sul sito del Ministero si può inserire anche questa opzione ottenendo comunque il certificato verde. La scoperta è di un farmacista savonese, Federico Saettone, che ricevendo molte richieste per questo tipo di controllo, ritenuto meno invasivo del tampone, ha voluto verificare fino in fondo (nel video l'intervista). Un banale errore? Un bug informatico? Un’anticipazione su future scelte del Governo? Al momento non è dato saperlo. Ovviamente il farmacista continuerà ad attenersi alla normativa che non riconosce questo tipo di test, ma vorrebbe fosse fatta chiarezza perché molti suoi colleghi potrebbero ritrovarsi nella stessa situazione. Da Alisa viene confermata la linea ufficiale: ovvero green pass soltanto con tamponi molecolari o antigenici, tant’è vero che sul proprio sito non si può ottenere il certificato con il test salivare. Di sicuro resta un problema che va risolto e in fretta perché, specie con la fine dell’estate, il lasciapassare verde diventerà ancora più importante: dai trasporti alle scuole, dalle mense aziendali ai ristoranti che potranno utilizzare sempre meno i tavoli all’aperto.