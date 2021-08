Curve e tranquillità, il turismo in Val Trebbia

Nell'entroterra di Genova alla scoperta di un luoghi diversi, tra moto e voglia di relax

di Ilaria Linetti

L'expo alta val trebbia è tornata in presenza dopo la versione online del 2020. Un'occasione per scoprire questo angolo della provincia di Genova lontano dai grandi flussi turistici, ma molto conosciuto per gli appassionati di motociclismo.