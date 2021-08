Porto di Varazze, imbarcazione in fiamme

Ancora da chiarire le cause del rogo

Fiamme nel porto di Varazze. A prendere fuoco, in serata, uno yacht ormeggiato in banchina. Un'alta colonna di fumo si è levata dal porto, ed è rimasta visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Varazze e da Savona e i militi della Croce Rossa locale. Non si segnalano persone ferite o intossicate. Ancora da chiarire le cause dell'incendio che si è sviluppato a bordo dell'imbarcazione. Nel video l'intervento di spegnimento del rogo.