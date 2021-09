Alla Spezia i funerali della bimba morta per un batterio

Il saluto del quartiere Umbertino alla piccola mentre intanto proseguono i controlli per trovare il batterio che l'ha uccisa

di Marco Bartolini

C’era tutto il quartiere Umbertino per l’ultimo saluto a Destiny, la bimba di quasi tre anni uccisa da un'infezione alcuni giorni fa. Amici, parenti e tanti bimbi si sono stretti intorno al dolore dei genitori nella chiesa di piazza Brin, la parrocchia del quartiere. Intanto proseguono le verifiche e i controlli per capire dove e come la piccola abbia contratto il batterio che l’ha uccisa.



Nel video Massimo Bertone, sindaco di Vezzano Ligure