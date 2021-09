Primo Genoa "americano" , ancora sconfitte Samp e Spezia

Verso l'ultima gara prima della pausa, il punto sulle liguri di Serie A

di Oscar Puntel

Genoa a stelle strisce, lo zio Sam riempie il Ferraris. In 13.478 a scaldare le gradinate di Marassi, grazie all'operazione "biglietti gratis", della nuova proprietà targata Usa. In campo 3 a 3 con il Verona e tante emozioni. Terza sconfitta di stagione, su sei gare, per la Sampdoria: torna da Torino a zero punti contro la Juve. Il calendario non ha aiutato, scontri con le big della serie A, una dietro l'altra: Milan, Inter, Napoli e Juve, totale 5 punti e un'unica vittoria contro l'Empoli. Male anche gli aquilotti, che a stelle e strisce sono passati nella scorsa stagione: lo Spezia Calcio esce dal "Picco" fra gli applausi, ma anche in questo caso a zero punti per la classifica. Ha giocato alla pari, almeno nel primo tempo, contro un Milan sofferente ma epico, vedi il goal di Daniel Maldini alla prima da titolare. La sconfitta, beffarda, è arrivata nel finale.