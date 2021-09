"Dovevamo essere più bravi"

Genoa un pò di rabbia e qualche dubbio dopo la sconfitta. In campo lo Spezia a Venezia

di Ilaria M.Linetti

Sconfitta in casa dalla Fiorentina: per il Genoa qualche episodio dubbio e un pò di rabbia dell'allenatore Ballardini per il gioco dei suoi ragazzi.

Lo Spezia in campo a Venezia: aquilotti in cerca della prima vittoria di stagione.