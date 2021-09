Inaugurata la nuova pista azzurra per l'atletica leggera Imperia

di Marco Gervino

Una pista di atletica all'avanguardia per materiali e tecnologie. I campioni liguri Davide Re e Luminosa Bogliolo con il presidente della Fidal, lo spezzino Stefano Mei. hanno partecipato al battesimo del nuov impianto al campo Lagorio di Imperia. Soddisfazione per il sindaco Claudio Scajola che proprio qui si allenava in gioventù