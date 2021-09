A Sarzana il Festival della Mente torna alle origini

Luca Serianni e Dante aprono la diciottesima edizione. Un successo nonostante le regole anticovid

di Marco Bartolini

A Sarzana la lezione magistrale di Luca Serianni, su Dante ha dato il via alla 18esima edizione del festival della mente.

Fino a domenica, 33 eventi, filo conduttore: la parola "origine". Pubblico presente, come da tradizione, anche se in numero più contenuto nel rispetto delle regole di contenimento sanitario.



Nel video le voci di Benedetta Marietti, direttore Festival della Mente; Andrea Corradino, presidente Fondazione Carispezia; e Luca Serianni.