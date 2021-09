Portofino, turista americano muore cadendo dal terrazzino dell'hotel

Era arrivato con la moglie, avrebbe cercato di scavalcare. Indagano i Carabinieri

di Lorenzo Orsini

Un volo di circa tre metri dal terrazzino dell'albergo per l'uomo, arrivato con la moglie a Portofino verso le 18 di ieri sera. Al rientro dopo la cena fuori sono risaliti in camera. Intorno alle 23, secondo la versione della donna, sarebbero rimasti chiusi fuori. Lui avrebbe cercato di scavalcare il terrazzino per raggiungere la strada appena sotto. Forse un piede ha ceduto e la caduta gli è stata fatale. Le indagini condotte dai Carabinieri di Santa Margherita Ligure cercheranno di chiarire la dinamica dei fatti. In particolare se e come i due coniugi siano rimasti chiusi fuori dalla camera. Una vacanza da sogno finita in tragedia.

, morto la notte scorsain cui alloggiava, tra Paraggi eNel servizio l'intervista di Lorenzo Orsini a Roberto Tiraboschi, direttore dell'hotel