Cimitero di Camogli,201 giorni dopo il crollo

Sindaco Olivari: "Quasi terminati i lavori di ricollocazione delle salme, il cimitero dovrebbe riaprire per metà ottobre"

di Simone Gorla

Il cimitero di Camogli non è ancora tornato accessibile dopo il crollo della falesia che il 22 febbraio ha trascinato in mare marmo, calcinacci e 415 feretri. Sul portone chiuso i nomi dei caduti in mare scritti su strisce di tessuto bianco appese dalle loro famiglie. "I lavori di ricollocazione delle salme è quasi terminato- ha spiegato il Sindaco Francesco Olivari- il cimitero dovrebbe riaprire a metà ottobre"

Prosegue intanto l'inchiesta sulle cause del crollo. Secondo gli inquirenti i lavori venivano effettuati da tempo "con la logica del risparmio".

L'ipotesi di reato è crollo colposo. Le indagini potrebbero essere chiuse nei prossimi 30-45 giorni