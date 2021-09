Amt, Maurizio Lastrico sul bus per la nuova campagna

Quattro video nei quali il comico ricorda ai passeggeri quali sono i comportamenti da tenere una volta saliti a bordo, nel rispetto delle norme e della buona educazione.

L'attore genovese Maurizio Lastrico testimonial, in dialetto, per la campagna "mugugni socialmente utili" dell'Amt per ricordare il rispetto delle norme e l'educazione quando si viaggia sui mezzi pubblici.



Quattro video con cui si invita pagare il biglietto, lasciare il posto a sedere agli anziani, non disturbare gli altri parlando ad alta voce al cellulare, entrare e uscire dalla porta giusta per non intralciare gli altri.



Una campagna lanciata con l'Istituto Ligure per il consumo. I video sono visibili sul canale youtube di Amt e inquadrando con lo smartphone il qrcode sulle affissioni pubblicitarie nei bus.