Calcio mercato, finale con qualche botto per le liguri

Ciccio Caputo alla Sampdoria , Fares al Genoa e ben otto nuovi acquisti allo Spezia, tanti arrivi e qualche ritorno

Al gong finale del calciomercato ad assestare uno dei colpi dell'ultima giornata di sessione estiva è la Sampdoria. preso dal Sassuolo Francesco Caputo, l'attaccante che torna in Liguria dopo l'esperienza con la Virtus Entella, stavolta da giocatore di serie A. La ciliegina sulla torta regalata da Massimo Ferrero al suo tecnico D'Aversa. 34 anni, in prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni e mezzo di euro. Partito per l'Hellas Verona invece Caprari. Le altre operazioni blucerchiate sono state di prospettiva giovani promettenti e un legame rafforzato con la Juventus. Dalla sponda bianconera infatti sono arrivati in prestito i 19enni Radu Dragusin e Mohamed Ihattaren promessa della trequarti che i bianconeri hanno prelevato dal Psv.

50 operazioni almeno per il solito Preziosi, instancabile nelle ultime ore di scambi. gli innesti di maggior valore arrivano dalla lazio. l'esterno Mohamed Fares con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. rilevanti negli altri reparti Maksimovic, ex Napoli svincolato, il mediano Touré e ancora Caicedo, attaccante dai biancocelesti. Come vediamo nel servizio di Antonio Zagarese