"Casa Serena", verso la revoca ai privati

Il Comune di Sanremo chiede il rispetto degli impegni presi per la gestione della Rsa del Poggio

Sempre più critica la gestione di "Casa Serena". Il comune di Sanremo ha deciso di avviare il percorso di revoca della aggiudicazione ai privati. Ancora dieci giorni di tempo - gli ultimi - per rispettare gli impegni sindacali e gestionali presi a fine agosto. Allo scadere, se non ci sarà un riscontro, il comune di Sanremo tornerà in possesso della struttura. Da Palazzo Bellevue arriva un ultimatum ai titolari della società che dal primo settembre è subentrata al Comune nella gestione della residenza per anziani del Poggio. Una diffida che segna ufficialmente l'inizio della procedura di revoca della aggiudicazione della RSA al soggetto privato.