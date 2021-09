Anziana morta a Casa Serena, la Procura indaga per omicidio colposo

La polizia ha sequestrato cartelle cliniche e documenti. A denunciare i fatti sono stati i familiari della donna che sarebbe morta per soffocamento. Disposta l'autopsia.

di Lucia Pescio

Ha cercato di liberarsi dalle cinture che la tenevano legata al letto ed è morta per soffocamento. Non c'e ancora un nome nel registro degli indagati ma la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per il decesso della anziana, ospite della Rsa Casa Serena , avvenuta nella notte.



Indagine ancora contro ignoti in attesa di capire ruoli e responsabilità all'interno della struttura, da pochi giorni passata a un gestore privato. Un incidente dall'epilogo tragico che forse poteva essere evitato.



La polizia ha già sequestrato cartelle cliniche e documenti per procedere nelle indagini. A denunciare i fatti sono stati i familiari della donna che già in passato aveva cercato di liberarsi dalle cinture di costrizione, cui era sottoposta per motivi di sicurezza, procurandosi la rottura del femore.



Nei prossimi giorni , conferma la Procura, sarà disposta l'autopsia, ad effettuarla un medico legale di Genova.



Intanto arriva il cordoglio del primo cittadino di Sanremo, "profonda vicinanza alla famiglia , attediamo l'esito delle indagini" scrive il sindaco Alberto Biancheri, che si trova già nelle prossime ore a dover risponde sull'avvicendamento di gestione di Casa Serena in sede di consiglio comunale: seduta monotematica domani sera con la preannunciata protesta dei lavoratori licenziati dalla Rsa e accompagnati da tutte le sigle sindacali.