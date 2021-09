Scuola, in Liguria 25 classi in quarantena dopo una settimana

Studenti in isolamento, nuovamente costretti alla Dad

di Mariangela Bisanti

Sei giorni di scuola, 25 classi in quarantena. Continua a crescere il numero degli studenti rimasti in isolamento a casa per via dei contagi Covid. Per loro, di nuovo ricorso alla Dad, la didattica a distanza che il ministro all'Istruzione Bianchi aveva assicurato "finita". Il maggior numero di classi nell'area di Genova e nell'Imperiese, secondo i dati confermati da Alisa, l'Agenzia ligure per la sanità: otto in entrambe, quattro nel Savonese, altrettante nello Spezzino e una a Chiavari.