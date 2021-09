Riaperto il tunnel di Ranco, un'altra giornata di code chilometriche in A10

Lo scambio di carreggiata ha paralizzato l'autostrada da Arenzano a Savona verso la Francia

di Federica Cimignoli

Autostrade senza pace. Nel corso della giornata è arrivata fino a 18 chilometri la coda tra Arenzano e Savona in A10, verso Genova e fino a 15 in direzione di Ventimiglia.



Tra Albisola e Savona, infatti, è rimasta chiusa più del previsto la galleria Ranco, a causa di un difetto a un concio che doveva essere montato nell'ambito dell'ammodernamento del tunnel.



Soltanto alle 18 sono state riaperte due corsie per senso di marcia, dopo che per oltre ventiquattr'ore è stato attivato lo scambio di carreggiata.



Il ritardo ha impedito la riapertura della corsia, come previsto nel piano Aspi secondo cui per snellire il traffico del week-end, tutti i cantieri rimovibili vengono sospesi il venerdì.