Riviera Trasporti, sotto di 30 milioni tra debiti e passivo in bilancio

Il 15 settembre sarà depositato il concordato preventivo. A rischio gli stipendi dei 300 dipendenti

di Lucia Pescio

C'è voluta un'ingiunzione dal tribunale al pagamento di quasi 3 milioni e mezzo di euro verso uno dei creditori, per far emergere in tutta la sua gravità la crisi finanziaria di Riviera Trasporti. La società partecipata (socio maggioritario la Provincia con l'84 per cento di quote) che gestisce l'intero comparto del trasporto pubblico locale imperiese, sembrava ormai pronta alla delibera di assegnazione del servizio in house. Tutto bloccato invece. Si dovrà prima attivare la procedura di concordato preventivo per evitare il fallimento. 24 milioni di debiti verso fornitori e banche che si sono accumulati in decenni di gestione, e un buco di sei milioni nel bilancio 2020.

Il 15 settembre sarà depositato il concordato preventivo. La delibera per riaffidare il servizio in house a Riviera Trasporti sarà firmata dal consiglio provinciale la prossima settimana. Ma resta più di una incognita sotto il profilo occupazionale e i sindacati uniti chiedono precise garanzie.

Tra autisti, controllori e impiegati, l'azienda conta più di 300 dipendenti. Nell'immediato si dovranno trovare i soldi per pagare gli stipendi di settembre e non è così scontato. Servono 800 mila euro che si trovano sui conti correnti ora bloccati. Il tribunale, in merito al possibile dissequestro, deciderà solo il 6 ottobre.



Nel video Marco Ghersi (Cisl), Paola Navoni (Faisa Cisal) e Fabrizio Ioanna (CGIL)