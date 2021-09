L'intervista al preside della Scuola Germanica

di Martin Kucera

Anche per i circa 1.600 tedeschi residenti in Liguria, dopo 16 anni, si chiude l'era di Angela Merkel come cancelliera. Nel servizio di Martin Kucera l'intervista al preside della Scuola Germanica di Genova, Hubert Müller.