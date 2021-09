Farmacovigilanza, come segnalare le sospette reazioni avverse

Uno strumento importante per il monitoraggio dei vaccini e la sicurezza dei farmaci.

di Emanuela Pericu

Se ne parla sempre poco invece è uno strumento importante per la nostra sicurezza. E' la cosiddetta farmacovigilanza, che si occupa di raccogliere tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse ai medicinali e le analizza a livello internazionale. Da qui la sua forza. Una rete preziosa anche per vaccini anti covid che in Europa sono stati immessi in commercio con la cosiddetta autorizzazione condizionata. Più dati arrivano e più precisa potrà essere la valutazione per l'approvazione definitiva. Finora e' stato proprio l'intreccio tra studi scientifici e segnalazioni dei cittadini che ha permesso di individuare alcune reazioni avverse come miocardite, pericardite o sindrome di Barrè. La segnalazione può avvenire attraverso un operatore sanitario, ad esempio un medico o un farmacista, scaricando il modulo dal sito dell'Aifa oppure direttamente attraverso il sito www.vigifarmaco.it.



Ma quali reazioni segnalare? Dobbiamo essere certi che siano correlate al vaccino? Assolutamente no. A stabilire l'eventuale nesso ci penseranno i ricercatori in base agli studi e alla frequenza dei casi. Il dovere del cittadino è solo quello di segnalare, ovviamente con buon senso.



Nel video l'intervista a Barbara Rebesco, responsabile Farmacovigilanza Liguria