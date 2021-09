La città e il G20 delle infrastrutture, evento in sordina

Molti cittadini non sanno dell'evento in corso ai Magazzini del cotone. Imponente dispiegamento di forze per la sicurezza dei partecipanti.

di Pietro Adami

20 anni fa, Genova finiva sulle prime pagine di tutto il mondo, con il G8 e tutti i disordini che lo hanno accompagnato. 20 anni dopo la città torna protagonista con un vertice internazionale, anche se decisamente con toni minori e più in sordina. Tanto che sono molti i genovesi a non sapere del G20 in corso, da oggi fino a mercoledì.