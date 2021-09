Il Genoa è americano. Ufficiale la vendita al fondo 777 Partners

Gli americani investiranno complessivamente 150 milioni di euro, nei quali sono compresi i debiti del club, che ammontano a 80 milioni.

di Alberto Viazzi

Il Genoa Cricket and Football Club, ovvero la squadra di calcio più antica d'Italia, fondata dagli inglesi nel 1893, da oggi diventa americano: appena compiuti i 128 anni, lo scorso 7 settembre, per il Grifone è arrivata la svolta con il passaggio di proprietà al fondo di investimenti americano 777 Partners, che ha sede a Miami e a New York e che acquisisce il 99,9% del capitale sociale del Genoa.



Gli americani investiranno complessivamente 150 milioni di euro, nei quali sono compresi i debiti del club, che ammontano a 80 milioni. Preziosi resterà per tre anni nel consiglio di amministrazione del Genoa e si occuperà dei rapporti con la Lega di serie A e con la Federcalcio; rimarrà come amministratore delegato Alessandro Zarbano e tutto l'organigramma rossoblu per ora non sarà toccato.



Per il vecchio Genoa, quindi, si apre un nuovo orizzonte, pieno di incognite e aspettative: i diciotto anni di Preziosi sono stati un tourbillon continuo di emozioni e tensioni: resta il fatto che dal 2007 il Grifone ha posato gli artigli in pianta stabile in serie A, strappando la salvezza in alcuni casi con finali al cardiopalmo.



Il futuro a stelle e strisce è una grande scommessa: 777 partners è un gruppo economicamente forte con un portafoglio di tre miliardi di dollari; opera nel settore dei vettori low cost e dell'aviazione civile sulle rotte del Pacifico. I fondatori Steven Pasko e Josh Wander hanno già investito in ambito sportivo: nel basket è proprietaria dei Lions di Londra, nel calcio ha il 6% delle azioni del Siviglia. E' chiaro che per il fondo statunitense l'acquisto del Genoa è un'operazione finanziaria, così come già avvenuto per altre sette squadre. Ciò non esclude che il Grifone possa ancora volare.