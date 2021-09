Green pass, estensione dell'obbligo dal 15 ottobre

Le reazioni alle nuove regole per il contenimento del covid

di Antonio Zagarese

Presidio davanti all'Università di Genova, convocato da alcuni studenti e personale dipendente che non intende aderire alla campagna vaccinale o comunque contrario al green pass. La manifestazione arriva dopo la decisione del Consiglio dei Ministri sulla certificazione necessaria per tutti i lavoratori, siano del pubblico, del privato, autonomi con qualsiasi forma contrattuale. Dal 15 ottobre il lavoratore senza green pass potrà essere sospeso senza stipendio. Non potrà essere licenziato e alla fine dell'emergenza ritroverà il posto. Per lavorare potrà sempre ricorrere ai tamponi a pagamento con prezzi calmierati o - come auspicato dal Governo - aderire alla campagna vaccinale. Saranno gli stessi datori a controllare, anche a campione. Mancano ancora alcuni aspetti applicativi che verranno chiariti nelle linee guida.