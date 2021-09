Impianti sportivi e per lo spettacolo, aumenta la capienza

Il parere del Cts: Stadi al 75%; cinema e teatri al 100% all’aperto e all’80% al chiuso. Attesa per il decreto del Governo

di Oscar Puntel

Non è ancora un via libera generalizzato, ma arrivano le nuove direttive del Comitato tecnico scientifico sulle capienze di impianti sportivi e per lo spettacolo. Parere che dovrà trovare applicazione in un nuovo decreto del Governo. Aumentano i posti disponibili oltre la vecchia soglia del 50%. Per gli stadi al 75%, cinema e teatri arriveranno al 100% all'aperto e all'80% al chiuso. I musei potranno staccare biglietti fino al massimo consentito. Un allentamento delle restrizioni, in virtù della campagna vaccinale e dell'andamento della pandemia. Ancora nessuna decisione sulle discoteche.



Nel servizio di Oscar Puntel, le interviste:

Alberto Passalacqua, presidente dell'Anec, l'Associazione degli esercenti del cinema per la Liguria

Sergio Maifredi, direttore artistico del "Teatro pubblico ligure"