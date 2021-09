Draghi: "Estensione del green pass e vaccini obbligatori"

E c'è l'idea di una terza dose per i soggetti fragili. In una rsa genovese 20 pazienti positivi: "Tutti immunizzati, stanno bene"

di Mariangela Bisanti

Due mosse: estendere l'uso del green pass e introdurre l'obbligo di vaccinazione anti Covid. Una strategia: immunizzare il più possibile il Paese, dopo che il tetto dell'80% entro fine settembre sembra un obiettivo raggiungibile.



Mario Draghi insiste sul piano del governo, a dispetto delle divergenze interne alla maggioranza, mentre si fa strada anche l'idea di una terza dose per i soggetti fragili, i soggetti ricoverati nelle strutture protette.



Ed è proprio da una rsa ligure che arriva la notizia di un nuoco focolaio: venti ospiti di una struttura nel quartiere di Castelletto risultati positivi, ma tutti immunizzati. Stanno bene e per nessuno è stato necessario il ricovero, alcuni del tutto asintomatici.



Segno che la risposta immunitaria funziona. E' anche vero che in Liguria sono tremila le persone vaccinate con la prima dose a partire da gennaio, 1.600 solo a Genova. E per loro la copertura vaccinale si presume si stia gradualmente affievolendo.



Capire se una terza dose possa essere efficace, senza prima uno screening dei livelli di anticorpi nel sangue della popolazione ospite delle rsa, dove il livello di vaccinati è a quota 96%, è ancora un elemento in via di valutazione.



Che il nodo vaccini sia cruciale, lo dicono i numeri: secondo i dati del report di monitoraggio del Ministero, da Ferragosto, solo al San Martino di Genova dei 26 ricoveri, 23 non erano vaccinati. Così come non lo sono trasferiti in terapia intensiva. Vero anche che, secondo l'elaborazione Gimbe sui dati del ministero della Salute, la percentuale di liguri con più di 50 anni che non ha ricevuto neppure una dose di vaccino è più alta della media nazionale: 14,8% contro il 12,2%.