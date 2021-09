Bomba d'acqua nello spezzino, allagati negozi e scantinati

I temporali si sono abbattuti soprattutto nella zona di Castelnuovo Magra e Ameglia, dove sono caduti 110 millimetri di pioggia in un'ora e mezza

di Ilaria Linetti

Sessanta interventi in una giornata. Questo il super lavoro dei vigili del fuoco impegnati nello spezzino soprattutto nella zona di Castelnuovo Magra e Ameglia, dove sono caduti 110 millimetri di pioggia in un'ora e mezza. Interventi che hanno riguardato scantinati, abitazioni invase dall'acqua, macchine intrappolate nel fango ma nessun soccorso a persone.



Nessun ferito, quindi, né sfollati, pur nella tensione di una situazione che si è riproposta 24 ore dopo il forte maltempo di ieri. Trenta unità di protezione civile sono al lavoro sulla bassa val di Magra e l'assessore regionale Giacomo Giampedrone ha precisato che non è ancora chiaro se la colonna resterà attiva fino a domani mattina o se sarà possibile interrompere le operazioni.



Al momento infatti sulla zona è tornato il sereno, ma nelle prossime 24 ore permane una bassa probabilità di temporali forti, fenomeni quindi intensi che non stazionano ma che potrebbero causare danni riversando nuovamente molta pioggia in zone limitate. Il tutto in un quadro fuori dall'allerta meteo. Solo ieri numerosi allagamenti avevano interessato la zona di Sarzana e nuovamente Castelnuovo Magra.