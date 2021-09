Dopo i cinghiali, avvistato un giovane lupo nel Bisagno

Il giovane esemplare filmato non lontano dal centro abitato

Si guarda intorno stupito, seminascosto tra i cumuli di terra e le pietre, nel greto del torrente Bisagno, a Genova. Passa indisturbato accanto ad una gru per poi fuggire via velocemente verso nord. Ad uno sguardo distratto può sembrare un cane, ma a guardare meglio si tratta di un giovane esemplare di lupo appenninico.



Il filmato, uno tra i tanti che da diverse ore stanno facendo il giro dei social, è stato realizzato non lontano dall'impianto sportivo della Sciorba, poco distante dal centro abitato.



Il giovane esemplare non è pericoloso per l'uomo, ma il consiglio è, in caso di nuovi avvistamenti, di non avvicinarlo nè di disturbarlo.