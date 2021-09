Calottine solidali per la piccola Olivia

A Bogliasco il quadrangolare benefico Ma.Gia Summer Cup, in acqua 100 ragazzi e ragazze

di Enzo Melillo

È ancora presto per sapere se in futuro qualcuno di loro diventerà un campione della pallanuoto. Quel che è certo è che per ora si divertono a praticare uno sport bellissimo. In questo caso nel mare, come una volta. Sono gli oltre 100 ragazzi e ragazze della categoria Under 14 che a Bogliasco stanno disputando il quadrangolare che mette in palio la Ma.Gia Summer Cup. Fra i maschi partecipano Bogliasco '51, Rapallo e Torino 81, che schiera due squadre; nel quadrangolare femminile, Bogliasco, Rari Nantes Camogli, Sori Pool Beach e Como Nuoto.

Sport, piacere di stare insieme e solidarietà. La manifestazione raccoglie fondi per Help Olly Onlus, associazione per la ricerca contro una malattia rara di cui è affetta la piccola Olivia.