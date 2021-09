Geomatica Marina, il master per futuri idrografi

Venti posti per futuri ufficiali idrografi, ma anche per non militari con un futuro nel settore marittimo.

di Simone Gorls

Un master internazionale per formare professionisti esperti di cartografia, lavori portuali e sottomarini, produzione di strumenti nautici.

Presentata l'ottava edizione del Master in Geomatica marina per l'idrografia. Un corso di formazione internazionale in sinergia tra Istituto Idrografico della Marina e Università di Genova. Venti posti per futuri ufficiali idrografi, ma anche per non militari con un futuro nel settore marittimo.



Oggi al via anche la prima edizione del Master "Energia e Sostenibilità", che vede l'Università collaborare con Confindustria Genova. Un percorso di sviluppo di competenze in un ambito cruciale per il futuro dell'ambiente e del pianeta, con l'obiettivo di formare nuove figure professionali, gli "Energy Analysts"