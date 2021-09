Cingolani: "Transizione ecologica e sociale avanti insieme"

Ai Magazzini del Cotone di Genova il Convegno della CGIL sulla Transizione Sociale. Il sindacato chiede garanzie per reddito e salario

di Fabrizio Assandri

Ecologia, ma senza rinunciare al lavoro puntando su energie rinnovabili e porti verdi con l’elettrificazione delle banchine. Sono alcuni degli spunti del convegno organizzato ai Magazzini del Cotone di Genova dalla Cgil Liguria sul tema della “Transizione sociale”.

“Mi impegno affinché non si crei un divario tra lavoro e scelte ambientali - dice il Ministro alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani - i prossimi mesi saranno decisivi anche per la Liguria, ha aggiunto, perché partiranno i bandi con i miliardi del piano nazionale di ripresa e resilienza”.Pur senza sbilanciarsi in previsioni, Cingolani ha rivelato che Genova è in corsa per i fondi previsti per nuovi impianti di produzione di energia verde. Tra le ipotesi della sede del futuro impianto le aree dismesse dell’ex Ilva a Cornigliano.



Critiche da Bruno Manganaro, Responsabile Industria CGIL: “Dal ministro un discorso debolissimo - sbagliato non sentire le voci dei lavoratori, la transizione rischia di essere una macelleria sociale”.



Per la Cgil serve un cambio di rotta. Dal 2015 la Liguria ha perso 62 mila abitanti, un giovane su cinque non studia e non lavora, solo 28 bambini su 100 hanno un posto al nido.

“Serve un nuovo modello di sviluppo - dice Fulvia Veirana, segretaria generale Cgil Liguria - rilanciando la vocazione industriale partendo dal tema dell’energia e la decarbonizzazione. La Regione - è l’appello- apra un confronto con sindacati, imprese, università ed enti locali”. Senza una strategia comune, è l’allarme, i giovani andranno a cercare fortuna fuori dalla Liguria.



La Cgil ha dato appuntamento al Ministro Cingolani tra sei mesi, per verificare se è come la Liguria si sarà agganciata al treno di ripresa nazionale ed europeo.