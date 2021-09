Sparute proteste a Principe

Le proteste annunciate contro l'obbligo di Green pass sui treni a lunga percorrenza nel pomeriggio alla Stazione Principe hanno visto pochi manifestanti. Forze dell'ordine mobilitate per impedire l'occupazione dei binari

Protesta annunciate da giorni sui canali Telegram in particolare contro l'obbligo di Green pass sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, pochi i manifestanti, nemmeno una decina nel primo pomeriggio alla Stazione Principe, Un centinaio i poliziotti schierati dalla questura con i blindati fuori e dentro la stazione per impedire una minacciata e paventata occupazione dei binari. Solo un paio di persone hanno dato in escandescenze e sono state trattenute. Come ci racconta nel suo servizio Pietro Adami