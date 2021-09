A Millesimo una scuola materna tutta rinnovata

Gli alunni iscritti sono 53, ma la scuola ne può ospitare fino a 83. Domani l'open day per le famiglie

di Ilaria Linetti

Una scuola materna tutta rinnovata, con spazi triplicati e un giardino esterno. E' stata inaugurata oggi a Millesimo, un comune in cui, in controtendenza rispetto all'entroterra, la popolazione è in aumento. Gli alunni iscritti quest'anno sono 53, ma sarà possibile ospitarne fino a 83. I lavori sono costati 600 mila euro e finanziati in parte con una donazione.

Domani è previsto un open day per le famiglie