Tra due giorni la campanella per 168mila studenti

Le regole per il rientro in classe: ingressi scaglionati, mascherina,distanziamento e green pass

di Pietro Adami

Mancano due giorni al ritorno sui banchi: una ripresa delle scuole in presenza per 168 mila studenti liguri.Almeno due le fasce differenti di ingresso e uscita alle superiori: la prima tra le 7,45 e le 8, la seconda tra le 8,45 e le 9. Ingressi scaglionati anche in mensa, la ricreazione si fa in classe. Anche quest'anno come lo scorso, niente compagni di banco, vige l'obbligo di distanziamento.

Le aule andranno arieggiate almeno ogni ora, resta obbligatoria almeno per il momento la mascherina in classe per tutti. Non così invece nei nidi e nelle scuole d'infanzia.



C'è poi il nodo green pass. La certificazione verde sarà obbligatoria oltre che per dirigenti, insegnanti e personale scolastico anche per gli "ospiti" della scuola, ad esempio i genitori che vanno a prendere i figli. A verificare saranno i dirigenti o gli incaricati prescelti dal singolo istituto, potrebbe non esserci sufficiente personale, si rischiano code fuori dai plessi. Quasi il 93% del personale scolastico, poi, ha ricevuto almeno una dose di vaccino, un dato in linea con la media nazionale.