Riviera Trasporti, garantire il futuro

Il Consiglio provinciale di Imperia ha approvato all'unanimità l'affidamento in house del servizio del trasporto pubblico locale alla Riviera Trasporti SpA per il quinquennio 2022-2027

di Lucia Pescio

Il Consiglio provinciale di Imperia ha approvato, oggi, all'unanimità l'affidamento in house del servizio del trasporto pubblico locale alla Riviera Trasporti spa (Rt) per il quinquennio 2022-2027 (rinnovabile per i cinque anni successivi). Il provvedimento, formulato con un atto di indirizzo, è stato preso dopo un dibattito in aula.



Il presidente della Provincia, Domenico Abbo, ha sottolineato come si tratti della scelta migliore per garantire il servizio e la continuità aziendale di Rt spa, società che ha come azionista di maggioranza la Provincia stessa. E' stata anche sottolineata la necessità di chiedere alle autorità competenti la revisione della ripartizione del finanziamento statale e regionale in materia di Trasporto pubblico locale (Tpl), affinché alla Provincia di Imperia venga riconosciuta una quota adeguata alle peculiarità del territorio che deve coprire il servizio.



Sollecitato dal consigliere Claudio Scajola, Abbo ha dichiarato: "Ho più volte sollecitato in tal senso la Regione e l'assessore di riferimento. Mi auguro che si possa addivenire a una ripartizione più equa dei fondi". Durante la discussione è stato inoltre ribadito l'impegno affinché ai lavoratori di Rt sia assicurato lo stipendio in questo periodo di grande difficoltà finanziaria della società di trasporto.



Nel video le interviste a:

Domenico Abbo, Presidente provincia Imperia

Marco GhersI, Fit Cisl

Fabrizio Ioanna, Cgil Imperia

Claudio Scajola, Sindaco di Imperia