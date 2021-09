Ok alla terza dose per rsa e over 80

Anticorpi in calo, lo rivelano i test sui pazienti delle residenze protette in Liguria

di Mariangela Bisanti

Tra i primi ad essere contagiati durante la fase iniziale della pandemia, con focolai che sembravano incontenibili. I primi ad essere vaccinati. Ora i test sui pazienti delle residenze protette in Liguria segnano un nuovo preoccupante dato: un progressivo calo degli anticorpi. Per questo gli anziani ospiti delle case di riposo sono stati inseriti nella corsia preferenziale di somministrazione della terza dose dopo che anche il Comitato tecnico scientifico del ministero della Salute ha dato il via libera per Rsa e over 80. Il vaccino resta quindi l'arma migliore per combattere il coronavirus. Gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità confermano che nella fascia degli ultra-ottantenni il tasso di ricovero negli ospedali fra i non vaccinati è di nove volte più alto rispetto chi è immunizzato. Così come il trasferimento delle terapie intensive. Intanto forse anche perché si avvicina la data del 15 ottobre, con obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, nella settimana dal 18 al 25 settembre, sono state 15.388 le prime dosi di vaccino effettuate nella nostra regione. Un balzo significativo in avanti rispetto alla settimana precedente, quando erano 12.456.